РИАМО - 6 дек. В результате переговоров ученик, пришедший в столичную школу с ножом, сдался полиции, его передадут медикам, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Утром в четверг в московскую школу №1359 один из школьников пришел с ножом. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

«В результате переговоров, организованных полицейскими, удалось убедить подростка отказаться от своих намерений. Юноша будет передан медработникам. В результате инцидента никто не пострадал», - говорится в сообщении.