РИАМО - 6 дек. Рождественский караван Coca-Cola впервые увидят жители Подмосковья 17 декабря, паровоз проедет по дорогам Одинцова, сообщил в четверг на пресс-конференции в РИАМО министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

«Семнадцатого декабря мы в Одинцове, в парке Ларисы Лазутиной, запустим этот центральный паровоз Coca-Сola впервые в Московской области, и дети, наконец, увидят это чудо, которое постоянно показывают по телевизору», – сказал Посаженников.

По его словам, порядка 100 детей разных возрастов и способностей соберут в одну команду для интерактива. Команда даст старт этому зрелищу.

Как уточнил Посаженников, ранее в министерство обратилась компания Coca-Сola с предложением о совместной реализации проекта «Рождественский караван Coca-Сola», который проводят уже на протяжении 19 лет.

Основная идея проекта – создать инклюзивный праздник, объединить на одной площадке подростков разного возраста, социального статуса, с различными возможностями (физическими, умственными) через активность и атмосферу праздника, чтобы каждый из них чувствовал и понимал, что они – равные.

Праздник пройдет с 13:00 до 16:30. Для детей проведут различные интерактивы – танцы, песни, мастер-классы и конкурсы. Также на площадке будут организованы разнообразные локации: зона отдыха, музыкальная, творческая зоны, фотозона, зона красоты. Кульминацией мероприятия станет вручение сувениров детям и приезд знаменитых светящихся грузовиков из рекламы, за рулем которых будут сидеть переодетые Деды Морозы.

Ранее на конференции Владимир Посаженников сообщил, что на территории Подмосковья откроют 400 елочных базаров, где новогоднее дерево можно купить от 700 до 2 тысяч рублей за метр. Также в Московской области в декабре и начале января проведут около 360 ярмарок.

Как провести зиму в Подмосковье>>