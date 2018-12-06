РИАМО - 6 дек. Автобусы «Мострансавто» на некоторых направлениях перешли на работу по фактическому расписанию из-за выпавшего снега, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы предприятия.

«В «Мострансавто» приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности движения. Проведены инструктажи с водительским составом. В связи со сложной дорожной ситуацией из-за снегопада автобусы предприятия на некоторых направлениях работают по фактическому расписанию», - сказал собеседник агентства.

Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик сообщил, что дорожные службы региона работают в усиленном режиме. В очистке дорог от снега и обработке противогололедными материалами задействовано 728 единиц техники.

Лидером по высоте сугробов в Подмосковье сейчас является Наро-Фоминск - 13 сантиметров. По региону высота снежного покрова на данный момент колеблется от 6 до 11 сантиметров.

В четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода. По прогнозам синоптиков, снег будет идти весь день, а значит, в течение дня снежный покров подрастет.