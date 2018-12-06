РИАМО (БАЛАШИХА) – 6 дек. В четверг утром в микрорайоне Салтыковка в Балашихе произошла дорожная авария с участием трех автомобилей, ДТП произошло на Разинском шоссе, пострадавших нет, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«На Разинском шоссе в микрорайоне Салтыковка в 08:15 (6 декабря – ред.) произошло ДТП с участием трех автомобилей. Столкнулись три иномарки: Hyundai, Renault, Ford», – сказала собеседник агентства.

Она добавила, что водитель Hyundai не учел погодные условия и скоростной режим и совершил столкновение с машиной Renault, в которую в свою очередь врезался третий автомобиль Ford.

В результате аварии никто не пострадал.