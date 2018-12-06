РИАМО - 6 дек. Госавтоинспекция России обратилась к Росстандарту с просьбой перенести на семь месяцев срок вступления в силу нового ГОСТа для номеров автомобилей и мотоциклов, в ведомстве обещали это предложение рассмотреть, пишет в четверг газета «Коммерсант».

Новые государственные знаки планировали ввести с 1 января 2019 года, но некоторые нюансы в работе системы полицейских госзакупок не дают это сделать.

«ГИБДД предложила Росстандарту перенести сроки введения в действие нового ГОСТ Р 50577–2018 с 1 января на 4 августа 2019 года. <…>. В Росстандарте подтвердили, что предложение поступило и находится на рассмотрении», – пишет газета.

Новый стандарт меняет требования к государственным регистрационным знакам. Так, у мотоциклистов будут номера меньшего размера: действующий стандарт — 245 на 185 миллиметров, новый – 190 на 145 миллиметров. Таким образом решится проблема установки знаков на зарубежные мотоциклы, у которых площадка для номеров меньше.

Также новый вид двухстрочных номеров вводится для площадок с нестандартным местом крепления, которые встречаются у японских, американских, некоторых советских машин. Обычные однострочные знаки туда не помещаются, в связи с этим их приходится сгибать, добавляет газета.

Как объяснили в МВД, сроки вступления нового ГОСТа необходимо перенести для того, чтобы избежать «возможных необоснованных расходов федерального бюджета». Полицейские госзакупки имеют ряд особенностей.

«Автомобильную спецпродукцию – номера, бланки прав, ПТС, СТС – закупает Центр специального назначения (ЦСН) в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ. Закупки делаются заранее, исходя из плановых потребностей подразделений ГИБДД, на несколько месяцев вперед», – пишет газета.

При этом ЦНС не может заказывать у компаний госзнаки, изготовленные по ГОСТу, который не вступил в силу, в связи с этим в контрактах прописано требование о соответствии стандарту 1993 года, уточняется в материале.

Кроме того, новый закон «О государственной регистрации транспортных средств» вступит в силу 4 августа, он включает ряд нововведений для водителей. К примеру, ГИБДД не будет выдавать номера: они назначат только сочетание букв и цифр, а саму металлическую пластину нужно будет заказывать у частных фирм. Частные фирмы, в свою очередь, будут работать уже по новому ГОСТу. Таким образом решится проблема закупок номеров ЦСН.

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