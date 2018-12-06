РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. В подмосковном Подольске в четверг свыше 30 сотрудников подрядных организаций расчищают дороги от выпавшего снега, всего в работе задействовано более 20 единиц снегоуборочной техники, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Подольске к уборке дорог от снега дорожные службы приступили с начала снегопада, ночью 6 декабря. Уборку дорог осуществляют 24 единицы снегоуборочной техники – девять комбинированных дорожных машин, шесть тракторов, три погрузчика, пять самосвалов и один экскаватор-погрузчик, всего в работах задействовано свыше 30 сотрудников подрядных организаций», – говорится в сообщении.

Особое внимание уделяется обработке автодорог для устранения гололеда, на эти цели в данный момент использовано 133 кубометра песко-соляной смеси. Также в приоритете уборка посадочных площадок на остановках, очистка тротуаров, сходов на пешеходные переходы. Работы продолжаются и в настоящее время.

Для проведения работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в округе с 1 ноября по 31 декабря были заключены муниципальные контракты с несколькими подрядными организациями. В частности, дороги города Подольска, микрорайонов Залинейный, Кутузово, Ивановский, Заречный и Шепчинки обслуживает ОАО «Подольское ДРСУ», дороги микрорайонов Зеленовский, Парковый, Центральный, Юбилейный, Дубровицкий, северо-восточной части микрорайона Климовск (Весенняя) обслуживает МБУ «Подольский комбинат благоустройства».

Помимо этого, микрорайоны Заречный и Красная Горка обслуживает ООО «Фаворит строй», а дороги города Подольска и микрорайона Залинейный – ООО «Дорожные работы». Также компания ООО «Стройцентр» обслуживает дороги частного сектора района Шепчинки, ООО «Зеленхоз» – дороги юго-западной части микрорайона Климовск (Гривно), ООО «Эко Надежда» – микрорайонов Лаговский и Львовский, ООО «Дорожные работы» – микрорайона Стрелковский.