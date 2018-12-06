РИАМО - 6 дек. Доследственную проверку проводят в Москве после того, как ученик на юго-востоке столицы пришел в школу и угрожал ножом, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Утром в четверг ученик пронес нож в столичную школу №1359. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ученик был изолирован. С ним работают психологи и полиция.

«По указанию руководства Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве организована доследственная проверка. Следователи СК работают на месте происшествия. Выполняются необходимые проверочные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего, с ребенком работают специалисты, опрашиваются сотрудники и руководство школы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сказала Иванова.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по столице сообщала, что в одном из образовательных учреждений города учащийся угрожал причинить себе телесные повреждения. На место происшествия выехали сотрудники полиции. С молодым человеком были организованы переговоры.