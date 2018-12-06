РИАМО - 6 дек. Все ученики московской школы №1359, в которую один из школьников пришел с ножом, сейчас находятся в безопасности, сообщила РИАМО в четверг директор школы Галина Новикова.

«На данный момент все дети, которые находились в школе, в безопасности», - сказала Новикова.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, ученик изолирован, с ним работают психологи и полиция. Никакой угрозы для окружающих подросток не представляет.

Видео из школы, где ученик угрожает убить себя ножом>>