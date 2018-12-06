РИАМО - 6 дек. Стоимость елок на базарах Московской области в среднем составит от 700 до 2 тысяч рублей за метр дерева, отечественное новогоднее дерево обойдется дешевле, сообщил в четверг на пресс-конференции в РИАМО министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

«Средняя цена одного метра отечественной ели – 700–800 рублей, импортной – порядка 2 тысяч рублей. Сосна значительно дешевле – 250–300 рублей за метр. Цена ели определяется так: к цене за один метр прибавляется за каждые 10 сантиметров по 90–100 рублей за отечественную елку, и по 300 рублей – за импортную. Как правило, елочные базары для удобства покупателей оборудованы тоннелями для упаковки елок», – сказал Посаженников.

Он добавил, что также елки могут продаваться уже в упакованном виде, удобном для транспортировки. Кроме самих елок, на торговых точках можно будет приобрести лапник. Средняя цена одного «букета» – 300–400 рублей. Некоторые торговые точки будут предлагать дополнительное оборудование, например подставки для елок.

«Органами местного самоуправления ведется работа с предпринимателями, осуществляющими реализацию хвойных в период новогодних праздников, по предоставлению дополнительных скидок по соцкарте жителя Подмосковья. В подавляющем большинстве случаев бизнес идет навстречу – договоренность о предоставлении скидок по социальным картам достигается. Также существуют варианты других акций, например, каждая десятая елка продается со скидкой или подарком», – добавил министр.

По его словам, власти Подмосковья стремятся к тому, чтобы все елочные базары региона были оформлены в едином стиле. В этом году на территории Московской области разработан рамочный бренд-бук, посвященный новогодним и рождественским праздникам. Проектом предусмотрены варианты оформления и украшения торговых точек, в том числе елочных базаров, в красно-белом стиле «Зима в Подмосковье». Муниципалитетам рекомендовано придерживаться именно этого стиля при организации торговли.

Всего в Подмосковье с 7 декабря откроется более 400 елочных базаров, на них жители смогут купить отечественные и зарубежные живые ели, а также искусственные елки.

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