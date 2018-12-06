РИАМО - 6 дек. В этом году новогодний ужин для четверых человек в Подмосковье обойдется в 4,5 тысячи рублей, сообщил в четверг на пресс-конференции в РИАМО министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

«Праздничный стол на четверых человек жителям Московской области обойдется в 4530 рублей. При формировании праздничного новогоднего стола мы учитывали продукты для приготовления салатов; мясо птицы; фрукты - яблоки, ананас, мандарины, бананы, виноград; свежие овощи, красную икру; хлеб; колбасные изделия; сладкое, а также алкогольные и безалкогольные напитки – всего более 20 наименований», - сказал Посаженников.

Он добавил, что набор продуктов для салата оливье на четыре персоны жителям Подмосковья обойдется в среднем в 402 рубля, для селедки под шубой – в 155 рублей, для мимозы – в 124 рубля, салат из свежих помидоров и огурцов - в 205 рублей.

Как провести зиму в Подмосковье>>