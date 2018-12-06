РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 дек. Начальник полиции подмосковного Подольска Артур Озеров проведет личный прием граждан 22 декабря, встреча начнется в 10:00 и продлится до 12:00, сообщается на сайте УМВД России по городскому округу Подольск.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, начальник полиции УМВД России по городскому округу Подольск, подполковник полиции Артур Озеров 22 декабря проведет прием граждан. Прием будет проходить с 10:00 до 12:00 по адресу: Революционный проспект, дом №84.

Все желающие смогут записаться на прием по телефону: 8(496)763-02-59.