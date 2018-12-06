РИАМО - 6 дек. Елочные базары начнут открываться по всему Подмосковью с 7 декабря, всего в регионе будет более 400 елочных базаров, на них жители смогут купить отечественные и зарубежные живые ели, а также искусственные елки, сообщил в четверг на пресс-конференции в РИАМО министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

«На территории Московской области будет 407 елочных базаров. Наибольшее количество в Щелковском муниципальном районе - 42, городском округе Балашиха - 37, городском округе Красногорск - 32. Основной ассортимент базаров - это отечественные хвойные, 359 точек; импортные елки из Скандинавии и Финляндии, 129 точек; искусственные елки, 135 точек», - сказал Посаженников.

Он подчеркнул, что елочный базар должен соответствовать архитектурным требованиям. На нем должна присутствовать информация об осуществляющем деятельность хозяйствующем субъекте, о режиме работы. Должна быть документация на реализуемую продукцию в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.

«Официально елочные базары могут начать работу с 7 декабря, но по практике большинство точек откроется с 20 декабря - 51%; 34% – с 15 декабря, остальные 15% – с первых чисел декабря. Режим работы по часам определяется предпринимателем самостоятельно. Как правило, это с 10:00 до 20:00», - сказал Посаженников.

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