РИАМО - 6 дек. Порядка 280 ярмарок планируется провести в Подмосковье в декабре, также в январские праздники в регионе пройдет около 80 новогодних ярмарок, сообщил в четверг на пресс-конференции в РИАМО министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

«В декабре в 60 муниципалитетах планируется провести 278 ярмарок, из них 90 - тематические. На январские праздники планируется провести порядка 80 ярмарок с новогодней тематикой. Участниками ярмарок станут предприниматели, производители и фермеры из 41 региона страны», - сказал Посаженников.

Он уточнил, что на ярмарках будут представлены продукты питания, товары повседневного спроса, ремесленные товары, фермерская продукция, елочные игрушки и украшения ручной работы, гирлянды, русские народные поделки, изделия из шерсти ручной работы, подарочные наборы и многое другое.

«Для жителей и гостей подготовлена насыщенная развлекательная программа, в новогодние праздники ярмарки будут организованы на центральных площадках не менее 14 муниципальных образований», - сказал Посаженников.

Он добавил, что также в декабре будут организованы четыре социальные ярмарки «Ценопад», на которых покупателю будет предложен большой ассортимент как сувенирной продукции, так и новогодних украшений, а также подарков.

«Самые интересные мероприятия, на мой взгляд, будут организованы в Красногорске с 24 по 30 декабря, на этих ярмарках будут представлены елочные украшения, новогодние подарки, ремесленные и сувенирные изделия, экопродукты фермерских хозяйств, продукты питания и товары народного потребления из регионов России. А также ярмарка в Сергиевом Посаде с 10 по 16 декабря - новогодние товары, фермерская продукция», - заключил Посаженников.

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