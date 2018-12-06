РИАМО - 6 дек. Свыше 700 единиц специальной техники расчищают снег на дорогах Подмосковья, коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности, сообщил РИАМО в четверг министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Дорожные службы региона работают в усиленном режиме. В очистке дорог от снега и обработке противогололедными материалами задействовано 728 единиц техники, в том числе более 430 комбинированных дорожных машин», – сказал Гержик.

Он добавил, что приоритет работы дорожных служб – очистка автодорог с высокой интенсивностью движения, опасных участков и искусственных сооружений, а также очистка дорог по маршрутам следования общественного транспорта, подходов к социально значимым объектам.

«Сейчас продолжается уборка снега и обработка реагентами дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта и пешеходных дорожек. За минувшие сутки региональные дорожные службы обработали противогололедными материалами порядка 12,5 тысяч километров, что составляет 83% от региональной сети», – подчеркнул министр.

В Московской области высота снежного покрова в четверг колеблется от 6 до 11 сантиметров. Лидером по высоте сугробов в Подмосковье, согласно данным сайта «Метеовести», стал Наро-Фоминск, там 13 сантиметров снега.

В четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, по прогнозам синоптиков, снег будет идти весь день, а значит, в течение дня снежный покров подрастет.

Термометры покажут до минус 5 градусов.