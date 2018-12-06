РИАМО (КОРОЛЕВ) – 6 дек. Жители Королева совместно с властями горокруга 7 декабря обсудят план ремонта дорог и тротуаров на 2019 год, сообщается на сайте городского координационного совета.
Заседание рабочей группы по вопросам благоустройства и санитарной очистки пройдет в конференц-зале ДиКЦ «Костино».
«Мероприятие, в ходе которого обсудят план ремонта дорог и тротуаров на 2019 год, пройдет под председательством начальника управления благоустройства города Ивана Студеникина», – говорится в сообщении.
Также участники заседания обсудят меры противодействия распространению борщевика Сосновского на озелененных территориях городского округа Королев и другие вопросы.
Заседание начнется в 14:30. Принять участие в нем смогут все желающие.
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