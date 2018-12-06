РИАМО - 6 дек. В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 20-летней девушки, труп которой с множественными травмами обнаружили возле мусорного контейнера в лесопарковой зоне на востоке столицы, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«В соответствии со статьей 91 УПК РФ задержан мужчина 1988 года рождения, подозреваемый в совершении преступления. В скором времени в отношении фигуранта будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», – сказала Иванова.

Тело девушки 1998 года рождения было обнаружено утром 3 декабря возле мусорного контейнера в лесопарковой зоне, расположенной вблизи улицы Ивантеевской в городе Москве. При визуальном осмотре зафиксированы множественные телесные повреждения.

Столичные следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование по уголовному делу продолжается.

Тело зарезанной женщины нашли в лесопарке на востоке Москвы>>