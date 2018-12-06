РИАМО - 6 дек. Ученик, который пришел с ножом в столичную школу №1359, изолирован и не несет угрозы для окружающих, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин‏.

«В школу №1359 мальчик пришел с ножом. Был изолирован. Никакой угрозы для окружающих не представляет. В настоящее время с ним работают психологи и полиция», - написал Собянин в Twitter.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по столице сообщала, что в одном из образовательных учреждений города учащийся угрожает причинить себе телесные повреждения. На место происшествия выехали сотрудники полиции. С молодым человеком организованы переговоры.

По информации Mash, ученик угрожал учителям ножом. Школу эвакуировали.