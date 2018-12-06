РИАМО - 6 дек. Движение поездов по Московскому центральному кольцу не изменилось, несмотря на снегопад в столице, задержек и отмен в расписании нет, сообщается на странице «ВКонтакте» МЦК.

«По данным синоптиков, выпало 11% от месячной нормы осадков. Снегопад не помешал «Ласточкам» утром вовремя «вылететь» на МЦК. Поезда курсируют в необходимом интервальном режиме», – говорится в сообщении.

Сотрудники коммунальных служб столицы работают в усиленном режиме после выпавшего за ночь снега. В первую очередь коммунальщики чистят площадки около вестибюлей станций метро, МЦК, остановки общественного транспорта.

В четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, временами будет идти снег, термометры покажут до минус 5 градусов. К вечеру, по прогнозам синоптиков, сугробы могут вырасти до 10-13 сантиметров.

Ранее из-за снегопада транспортный комплекс Москвы призвал автомобилистов пересесть с личных машин на городской транспорт. По прогнозам синоптиков, снег будет идти весь день. Подвижной состав «Мосгортранса», метро и МЦК готовы к работе во время непогоды.