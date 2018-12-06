РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 дек. В микрорайоне Климовск Подольска подрядные организации с раннего утра устраняют последствия прошедшего снегопада, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (6 декабря - ред.) в микрорайоне Климовск подрядные организации с раннего утра устраняют последствия прошедшего снегопада», – говорится в сообщении.

В первую очередь коммунальщики расчищают внутриквартальные проезды, дороги, тротуары, подходы к остановкам, а также посадочные площадки.