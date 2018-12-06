РИАМО - 6 дек. В столице в четверг ожидаются плотные заторы на дорогах в течение всего дня, в Москве снегопад, на дорогах гололедица и плохая видимость, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«Сегодня весь день будут плотные заторы из-за снегопада, гололеда и плохой видимости. В течение дня и вечером пользоваться городским транспортом – так коммунальная техника быстрее расчистит дороги, а вы не потеряете время в пути», – говорится в сообщении.

В четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, по прогнозам синоптиков, снег будет идти весь день. Местами сугробы превысили 13 сантиметров. Термометры покажут днем до минус 5 градусов.

На улицы столицы для уборки снега вывели около 7 тысяч единиц специализированной техники. Сотрудники коммунальных служб города работают в усиленном режиме. В первую очередь коммунальщики чистят площадки около вестибюлей станций метро, МЦК, остановки общественного транспорта.

Ранее из-за снегопада транспортный комплекс Москвы призвал автомобилистов пересесть с личных машин на городской транспорт.

Метро, МЦК и наземный транспорт работают штатно.