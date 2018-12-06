РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 6 дек. Прошедший минувшей ночью снегопад не стал причиной аврала для городской службы подмосковного Красногорска, техника и люди работают в штатном режиме, сообщила «РИАМО в Красногорске» директор МБУ «Красногорская городская служба» Елена Лесникова.

«Мы работаем в штатном режиме. Наша работа «заточена» под зиму, осадки, расчистку и обработку дорог и тротуаров. В работе вся имеющаяся техника, поломок нет», – сказала Лесникова.

По ее словам, муниципальные дороги Красногорска чистят от снега 19 тракторов, два автогрейдера, четыре мини-погрузчика и один большой погрузчик, четыре автосамосвала, три комбинированные дорожные машины, которые применяются для разбрасывания реагентов. Помимо этого, в предприятии семь единиц малой механизации типа ручных роторов с щеткой для очистки тротуаров.

«Расчистку начали в 4:00 утра (6 декабря – ред.). Предварительно, перед началом снегопада, мы обработали проезжую часть и пешеходные зоны солью и песко-соляной смесью. Чистить начали спустя 4 часа – это время нужно для срабатывания реагентов. Основная очистка и доочистка продолжаются по настоящий момент», – сказала Лесникова.

Она пояснила, что такая технология позволяет избежать образования снежных накатов и наледи.