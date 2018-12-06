РИАМО - 6 дек. Подмосковные полицейские пресекли деятельность этнической группы, члены которой подозреваются в совершении краж и разбоев, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Подмосковью вместе с коллегами из ОМВД России по городским округам Истра и Чехов задержали шестерых граждан одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 21 до 27 лет, подозреваемых в совершении разбоя и серии краж из частных домов», - говорится в сообщении.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, установлено, что в октябре этого года злоумышленники в масках через незапертую входную дверь проникли в коттедж в Дедовске, где, угрожая предметом, похожим на пистолет, избили 52-летнего мужчину и похитили сейф с деньгами.

«Материальный ущерб составил более 450 тысяч рублей», – уточнила Петрова.

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых по месту временного проживания в Москве.

При обыске квартир были обнаружены и изъяты восемь масок с прорезями для глаз, часть похищенного имущества, предметы, визуально схожие с оружием и боеприпасами. Также oколо дома по месту проживания задержанных был изъят автотранспорт, который преступники использовали во время совершения преступления.

«Полицейскими также установлена причастность правонарушителей к совершению трех краж на территории городского округа Чехов. Общая сумма ущерба от противоправной деятельности задержанных составила более 750 тысяч рублей», – добавила Петрова.

По данным фактам следователи возбудили уголовные дела по статье 158 «Кража» и статье 162 «Разбой» УК РФ. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет и 15 лет соответственно.

«В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – отметила Петрова.

В данный момент изъятое оружие направлено на экспертизу. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности злоумышленников.

Видео задержания этнической банды, совершавшей кражи и разбои в Подмосковье>>