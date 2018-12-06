РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. В четверг утром в центре Подольска образовалась пробка длиной около 3 километров, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По состоянию на 10:40 в центре Подольска образовалась трехкилометровая пробка. Движение затруднено от пересечения улицы Карла Маркса с проспектом Ленина до поворота с улицы Кирова на улицу Стекольникова. Также на улице Кирова возле Ледового дворца «Витязь» произошло ДТП. Средняя скорость движения на данном участке автодороги составляет 5 километров в час.

В результате ДТП движение также затруднено на улицах Большая Серпуховская на пересечении с улицей Матросской и на Объездной дороге.