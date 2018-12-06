РИАМО - 6 дек. Читатели Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) теперь могут виртуально очистить дороги Подмосковья от мусора – агентство запустило посвященную экологии игру #Свинья?.

В игре пользователь выходит на подмосковные дороги. Его задача – «отбить» мусор, выброшенный из машины, обратно в автомобиль. Чем больше пакетов удастся «отбить» игроку, тем чище будут обочины.

Перед началом игры инструктаж проводит виртуальный футбольный тренер. Он объясняет правила и дает напутствие для успешного результата.

Во время игры кликать мышкой необязательно – достаточно просто подвести курсор к выброшенному пакету с мусором, и он улетит обратно в автомобиль. Иногда по дороге ездят мусоровозы – если «отбить» мусор туда, то счетчик загрязненных обочин уменьшится, и играть можно будет дольше.

Игра заканчивается в тот момент, когда счетчик загрязненных обочин становится полностью красным. После этого игрок узнает свой результат, а виртуальный тренер может поздравить его с успешным спасением обочин подмосковных дорог от мусора. Либо все обочины будут завалены мусором, и игроку объявят, что он проиграл.

Своим результатом можно поделиться с друзьями в Facebook, «ВКонтакте», Twitter и «Одноклассниках».

РИАМО – информационное агентство, которое рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, агентство агрегирует новости со всех частей Московской области, а также наиболее значимые для развития региона новости столицы и важные темы всероссийского масштаба. РИАМО является поставщиком оперативной и достоверной текстовой и мультимедийной информации (фото, инфографика) для СМИ, экспертов и читателей.

РИАМО также запустило десять современных городских порталов. На данный момент успешно работают горпорталы в Подольске, Королеве, Мытищах, Люберцах, Балашихе, Жуковском, Домодедове, Красногорске, Сергиевом Посаде и Реутове. За 2017 год городские порталы посетило свыше 2 миллионов уникальных пользователей.

Также новости РИАМО можно увидеть в подмосковных автобусах, в которых в рамках проекта правительства Московской области и компании «Первое маршрутное телевидение» устанавливают инфоэкраны. На экраны выводятся не только новости, но и сведения о маршруте, справки и интересные факты, а также экстренные предупреждения. Новости РИАМО транслируют на инфоэкранах в салонах автобусов, курсирующих в Жуковском, Красногорске и Химках. Кроме того, инфоэкраны РИАМО установлены в 30 населенных пунктах региона, здании Мособлдумы и МОНИКИ.