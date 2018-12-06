РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 дек. Более 100 единиц спецтехники и около 1000 коммунальщиков вышли на улицы подмосковных Люберец для уборки снега, сообщила «РИАМО в Люберцах» начальник управления благоустройства администрации городского округа Люберцы Марина Зинкина.

Ночью в четверг в Московской области выпал обильный снегопад.

«В четверг (6 декабря – ред.) для уборки дворовых и городских территорий городского округа Люберцы были привлечены 916 человек и 112 единиц спецтехники», – сказала Зинкина.

Она подчеркнула, что коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности.

В четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, временами будет идти снег, термометры покажут до минус 5 градусов. К вечеру, по прогнозам синоптиков, сугробы могут вырасти до 10-13 сантиметров.