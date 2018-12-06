РИАМО - 6 дек. В одном из образовательных учреждений Москвы ученик грозится причинить себе телесные повреждения, полиция ведет с ним переговоры, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.
«Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в одном из образовательных учреждений города учащийся угрожает причинить себе телесные повреждения. На место происшествия выехали сотрудники полиции. В настоящее время c молодым человеком организованы переговоры», - говорится в сообщении.
Ранее Mash сообщил, что в столичном районе Жулебино старшеклассник пришел в школу №1359 с ножом. Сначала ученик угрожал учителям, затем стал угрожать самоубийством. Школу эвакуировали.
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