РИАМО - 6 дек. В одном из образовательных учреждений Москвы ученик грозится причинить себе телесные повреждения, полиция ведет с ним переговоры, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в одном из образовательных учреждений города учащийся угрожает причинить себе телесные повреждения. На место происшествия выехали сотрудники полиции. В настоящее время c молодым человеком организованы переговоры», - говорится в сообщении.

Ранее Mash сообщил, что в столичном районе Жулебино старшеклассник пришел в школу №1359 с ножом. Сначала ученик угрожал учителям, затем стал угрожать самоубийством. Школу эвакуировали.

Видео из школы, где ученик угрожает убить себя ножом>>