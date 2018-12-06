РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. В четверг утром в Подольске произошло небольшое ДТП возле круга на Октябрьском проспекте, причиной аварии стало столкновение двух машин, в результате инцидента не менее восьми троллейбусов застряли в пробке, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Около 8:00 (6 декабря - ред.) на Октябрьском проспекте возле круга из-за небольшого ДТП, в котором притерлись две машины, образовалась большая пробка. Стояло не менее восьми троллейбусов, которые не могли проехать и затрудняли движение автолюбителям», – сказал свидетель.

По его словам, около 9:00 четверга участники ДТП разъехались с места происшествия, троллейбусы уехали и движение нормализовалось.