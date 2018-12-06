РИАМО - 6 дек. Высота снежного покрова в Москве превысила норму на 3-4 сантиметра и составляет 13 сантиметров, сообщается на сайте «Метеовести».

«По данным на 9 часов утра, высота снежного покрова в столице достигла 13 сантиметров! Это не только самый высокий показатель текущей зимы, но и на 3-4 сантиметра превышает климатическую норму. В Подмосковье лидером по высоте сугробов стал Наро-Фоминск, там так же 13 сантиметров снега», - говорится в сообщении.

На остальной территории Московской области высота снежного покрова колеблется от 6 до 11 сантиметров, добавляется в материале.

Также синоптики отметили, что снег все еще продолжает идти, а это значит, что в течение дня снежный покров подрастет.

«В соседних регионах снега также много. В Тверской, Рязанской и Ярославской областях его высота составляет 10 сантиметров, в Смоленской области – 11 сантиметров, в Тульской – 15 сантиметров, в Калужской области -16 сантиметров», - заключается в материале.

За минувшую ночь в столице выпало 5 миллиметров осадков при месячной норме в 58 миллиметров, то есть около 8,6% от нормы для декабря. В четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, временами будет идти снег, термометры покажут до минус 5 градусов.