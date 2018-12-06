РИАМО - 6 дек. Сбербанк изменил порядок перевода денежных средств на кредитную карту, так, зачислить деньги по номеру телефона на такую карту теперь невозможно, изменения не коснулись пользователей дебетовых карт, сообщает в четверг РИА Новости.

«Зачислить деньги на кредитку можно исключительно по номеру карты, тогда как раньше это можно было также сделать по номеру телефона. Как подчеркнули в кредитной организации (Сбербанке – ред.), у подавляющего большинства клиентов имеется и дебетовая карта, зачислять деньги на которую по-прежнему можно двумя способами: по номеру телефона или карты», – говорится в сообщении.

Как объяснили в финансовой организации, эти изменения связаны с тем, что сейчас перевод по номеру телефона возможен на любую активную карту, пользователи кредиток за снятие средств с карты платят комиссию, в определенных ситуациях перевод денег на карту доставляет им неудобства.

Ранее СМИ сообщали, что банковские организации страны требуют от клиентов экономических обоснований операций на небольшие суммы – около 1 тысячи рублей. Как сообщили в Сбербанке, они не осведомлены о массовых блокировках карт или счетов. В организации отмечают, что банк не контролирует бытовые переводы денег между гражданами, его задача – выполнять требования законодательства по противодействию отмыванию денег.