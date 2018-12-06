РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 дек. В четверг утром на 18 километре Щелковского шоссе в подмосковной Балашихе столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Сегодня (6 декабря – ред.) в 7:20 произошло ДТП с участием трех автомобилей. Столкнулись два легковых автомобиля и маршрутное такси. В результате ДТП четыре человека получили ранения и травмы. Один из них в тяжелом состоянии», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все пострадавшие госпитализированы, на месте работают сотрудники ДПС. Выясняются все обстоятельства происшествия.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в результате аварии на Щелковском шоссе движение сильно затруднено из-за многокилометровой пробки.