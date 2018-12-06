Елочные базары начнут открываться по всему Подмосковью с 7 декабря, всего в регионе будет более 400 елочных базаров, на них жители смогут купить отечественные и зарубежные живые ели, а также искусственные елки.

На территории Московской области будет 407 елочных базаров. Наибольшее количество в Щелковском муниципальном районе - 42, городском округе Балашиха - 37, городском округе Красногорск - 32. Основной ассортимент базаров - это отечественные хвойные, 359 точек; импортные елки из Скандинавии и Финляндии, 129 точек; искусственные елки, 135 точек.

РИАМО составило карту размещения елочных базаров в Подмосковье в 2018 году. Для того, чтобы подробно рассмотреть карту, нажмите на кнопку увеличения масштаба карты в правом нижнем углу карты.