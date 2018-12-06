РИАМО - 6 дек. Водитель грузового автомобиля спровоцировал столкновение с автобусом на юге Москвы, в результате аварии два пассажира автобуса получили ушибы, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Около 08:30 в районе дома №2 по Пролетарскому проспекту произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса 901-го маршрута. По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель грузового автомобиля. В результате происшествия ушибы получили два пассажира городского транспорта», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.