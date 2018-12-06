РИАМО (КОРОЛЕВ) – 6 дек. В подмосковном Королеве на уборку улиц в сильный снегопад вышли более 400 коммунальщиков, также задействовали около 90 единиц спецтехники, написал в своем Instagram-аккаунте первый заместитель руководителя городской администрации Олег Даниленко.

С 4:00 в городе ведется ручная уборка снега. В первую очередь коммунальщики убирают входные группы, пешеходные зоны, остановки, затем приступают к очистке дорог и парковочных мест.

«Механизированная уборка улиц и дорог Королева ведется в круглосуточном режиме. В устранении последствий снегопада задействовано свыше 400 сотрудников коммунальных и дорожных служб, порядка 90 единиц техники. Работа будет продолжена в усиленном режиме», – написал Даниленко.

Сообщить о плохой уборке снега можно в ЕДС по многоканальному телефону: 8(499)929-99-99, через сайт или скачать и использовать мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.