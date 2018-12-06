РИАМО - 6 дек. За прошедшую ночь в Москве местами выпало до 6 сантиметров снега, для его уборки на улицах работает около 7 тысяч единиц специализированной техники, сообщил в четверг заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он пояснил, что техника провела сплошное прометание улично-дорожной сети, пешеходных зон, внутриквартальных проездов, дворовых территорий с последующей их противогололедной обработкой. Снег в непрерывном режиме вывозится на снегосплавные пункты.

«В уборке городских территорий задействованы 55 тысяч рабочих ручной уборки», - сказал Бирюков.

Он также попросил автомобилистов в сложных погодных условиях соблюдать правила дорожного движения и парковки, не превышать установленный в городе скоростный режим и с пониманием относиться к проходам колонн снегоуборочной техники.

За минувшую ночь в столице выпало 5 миллиметров осадков при месячной норме в 58 миллиметров, то есть около 8,6% от нормы для декабря. В четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, временами будет идти снег, термометры покажут до минус 5 градусов.