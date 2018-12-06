РИАМО - 6 дек. В четверг утром работники столичных коммунальных служб вышли на уборку городских улиц от выпавшего за ночь снега, передает корреспондент РИАМО.

В первую очередь коммунальщики чистят площадки около вестибюлей станций метро, МЦК, остановки общественного транспорта. Дворники с лопатами расчищают тротуары, дорожки, дворы и территории у подъездов жилых домов.

По тротуарам и дорогам проезжает уборочная техника, которая освобождает их от снега и разбрасывает реагенты.

Автомобилисты счищают щетками слой выпавшего снега со своих машин. На дорогах при этом свободно, привычных заторов не наблюдается.

За минувшую ночь в столице выпало 5 миллиметров осадков при месячной норме в 58 миллиметров, то есть около 8,6% от нормы для декабря.

В четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, временами будет идти снег, термометры покажут до минус 5 градусов. К вечеру, по прогнозам синоптиков, сугробы могут вырасти до 10-13 сантиметров.