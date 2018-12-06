РИАМО – 6 дек. ЦБ принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у столичного Златкомбанка, сообщает в четверг Газета.ru.

О соответствующем решении было объявлено на сайте регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве 6 декабря 2018 года лицензии на осуществление банковских операций… у кредитной организации «Акционерное общество «Коммерческий банк «Златкомбанк», — говорится в сообщении.

Как пишет издание, на 1 октября данная кредитная организация находилась на 408-м месте в банковской системе России.