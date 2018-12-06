РИАМО - 6 дек. В городском округе Ликино-Дулево продолжают готовить лед на катках, всего нынешней зимой в муниципалитете будут работать более 20 ледовых площадок, оборудованных раздевалками, освещением и музыкой, а также лыжные трассы, сообщается на сайте городского округа Ликино-Дулево.

«В настоящее время ледовые площадки подготовлены на базах спортивных сооружений муниципалитета. Всего же нынешней зимой будут работать более 20 катков, оборудованных всем необходимым для комфортного отдыха на свежем воздухе: раздевалками, освещением, музыкой. Для тех, кто любит покататься на беговых лыжах, доступны две трассы», – говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках программы «Зима в Подмосковье» на территории городского округа Ликино-Дулево пройдут различные мероприятия: ярмарки, спортивные праздники, народные гуляния.

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