РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. Жители Подольска совместно с членами клуба автономных путешествий и исследований Русского географического общества (ОКАПИ) 8 декабря смогут установить кормушки для животных в лесу, сообщается на странице профессионального исследователя-путешественника, президента клуба Виталия Сундакова.

«Приглашаем принять участие в акции клуба автономных путешествий и исследований Русского географического общества (ОКАПИ) 8 декабря 2018 года. Для автолюбителей и путешественников пройдет увлекательная мини-экспедиция по лесным дорогам. Вместе мы построим кормушки для лесных зверей под руководством известного путешественника и президента клуба ОКАПИ Виталия Сундакова», – говорится в сообщении.

Сбор в 10:00 в конноспортивном комплексе «Фаворит» в Подольске. Там загрузят в автоприцепы строительный материал и корма для кормушки, затем все поедут в сопровождении инструктора в сторону лесного массива деревни Толбино и проедут по лесной дороге до места строительства кормушек. Участников акции ждет общение, отдых, обмен впечатлениями.

В экспедиции примут участие сам Сундаков, представители КСК «Фаворит» с лошадьми, руководитель проекта «Неизвестный Кавказ» и другие участники. По намеченной дороге проедет любой транспорт. Для участия требуется предварительная запись по ссылке или по телефону: 8(495)133-96-25.