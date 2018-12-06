РИАМО - 6 дек. В Кабардино-Балкарской Республике сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении серии разбойных нападений, грабежей и краж на территории Московской области, сообщается на сайте МВД России.

«Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МВД России по Кабардино-Балкарской Республике пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в совершении серии разбойных нападений, грабежей и краж», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как установили полицейские, с июня 2016 года по ноябрь 2018 года злоумышленники проникали в дома граждан и, угрожая оружием, связывали потерпевших. Применяя физическое насилие к хозяевам, они узнавали, где хранятся ценные вещи. Похитив деньги, ювелирные изделия, дорогостоящие часы и банковские карты, правонарушители скрывались.

«В настоящее время установлены обстоятельства шести разбойных нападений на частные домовладения граждан, четырех краж и одного грабежа, совершенных злоумышленниками в городских округах Истра и Красногорск Московской области», - добавила Волк.

По ее словам, предварительная сумма ущерба составила около 11 миллионов рублей. Следственными органами ГУ МВД России по Подмосковью возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158, 161 и 162 УК РФ.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике задержаны четверо мужчин в возрасте от 26 до 33 лет. При обысках по адресам их проживания изъято восемь единиц холодного оружия, 15 сотовых телефонов, более 30 сим-карт. Также полицейскими обнаружена часть похищенного имущества: 35 ювелирных изделий и 12 наручных часов», - сказала Волк.

В данный момент подозреваемые доставлены в Москву, из заключили под стражу.

Как отметила Волк, сейчас проводятся следственные действия и другие мероприятия, направленные на установление соучастников и выявление других дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанных.

«Всех, кто пострадал от противоправных действий задержанных, просим обращаться по телефонам: 8 (495) 609-49-71, 8 (495) 609-77-06», - заключается в материале.