РИАМО - 6 дек. Снегопад не влияет на работу системы энергоснабжения в Подмосковье, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Ситуация штатная, было небольшое отключение в Нахабине, но достаточно быстро переключили на резерв», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все резервные системы электроснабжения приведены в готовность.

В четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, временами будет идти снег, термометры покажут до минус 5 градусов. К вечеру, по прогнозам синоптиков, сугробы могут вырасти до 10-13 сантиметров.

За минувшую ночь в столице выпало 5 миллиметров осадков при месячной норме в 58 миллиметров, то есть около 8,6% от нормы для декабря.