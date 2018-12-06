РИАМО - 6 дек. Поезда дальнего следования и пригородного сообщения на Московской железной дороге курсируют в штатном режиме в условиях снегопада, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы МЖД.

«Чтобы обеспечить стабильность и безопасность перевозок во время снегопада, железнодорожники проводят непрерывные работы по очистке путей от снежных заносов. С помощью специальной железнодорожной техники ночью от снега было очищено около 200 километров пути. В настоящее время работы продолжаются. Железнодорожная снегоуборочная техника курсирует по специальному графику, не мешая движению пассажирских поездов», - сказал собеседник агентства.

По его словам, незначительное количество поездов Черустинской линии Казанского направления МЖД следуют с увеличенным интервалом из-за незапланированной остановки грузового состава. Грузовой поезд уже продолжил движение. В настоящее время в пути с отклонением от графика находятся три электрички. Диспетчеры МЖД принимают необходимые меры, чтобы сократить опоздание.

Для ликвидации последствий снегопада в зимний сезон 2018-2019 годов на Московской железной дороге подготовлено более 160 единиц снегоуборочной железнодорожной техники, а для борьбы с обледенением контактной сети – около 80 спецмашин.

За минувшую ночь в столице выпало 5 миллиметров осадков при месячной норме в 58 миллиметров, то есть около 8,6% от нормы для декабря.

В четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, временами будет идти снег, термометры покажут до минус 5 градусов. К вечеру, по прогнозам синоптиков, сугробы могут вырасти до 10-13 сантиметров.