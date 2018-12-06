РИАМО - 6 дек. В аэропортах Московского региона – «Внукове», «Домодедове» и «Шереметьеве» – в четверг утром отменили и задержали более 30 рейсов, в частности, в столичном «Внукове» задержали 14 вылетов и отменили четыре, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту «Шереметьево» пять рейсов задержано, отмен, согласно табло расписания, нет. Во «Внукове» задержано 14 вылетов, четыре рейса сняли. В «Домодедове» пять рейсов ждут вылета с задержкой в расписании, шесть рейсов отменили.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отмен и задержек рейсов нет.

В четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, временами будет идти снег, термометры покажут до минус 5 градусов. К вечеру, по прогнозам синоптиков, сугробы могут вырасти до 10-13 сантиметров.

За минувшую ночь в столице выпало 5 миллиметров осадков при месячной норме в 58 миллиметров, то есть около 8,6% от нормы для декабря.

Московская железная дорога работает штатно в условиях снегопада>>