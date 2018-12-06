РИАМО - 6 дек. В четверг в Москве продолжит идти снег, к вечеру сугробы могут вырасти до 10-13 сантиметров, сообщается на сайте «Метеовести».

По данным синоптиков, за минувшую ночь в столице выпало 5 миллиметров осадков при месячной норме в 58 миллиметров, то есть около 8,6% от нормы для декабря.

«Сегодня погода обусловится волновым атмосферным фронтом с юго-востока. Это значит, что в течение дня сохранится пасмурная и снежная погода, сугробы к вечеру могут вырасти до 10-13 сантиметров, а температурный фон будет очень комфортный и мягкий», - говорится в сообщении.

Днем в Московском регионе облачно, временами будет идти снег. Может выпасть около 3-4 миллиметров осадков.

Ранее из-за снегопада транспортный комплекс Москвы призвал автомобилистов пересесть с личных машин на городской транспорт. Подвижной состав «Мосгортранса», метро и МЦК готовы к работе во время непогоды.