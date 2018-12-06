РИАМО - 6 дек. В минувшую ночь столицу засыпало снегом, в этот период в городе выпало около 8,6% от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

«За минувшую ночь в столице выпало 5 миллиметров осадков, видимость в зарядах снега в окрестностях города порой ухудшалась до 3-4 километров», - говорится в сообщении.

Месячная норма осадков для декабря в регионе составляет 58 миллиметров.

Ранее из-за снегопада транспортный комплекс Москвы призвал автомобилистов пересесть с личных машин на городской транспорт. Подвижной состав «Мосгортранса», метро и МЦК готовы к работе во время непогоды.