РИАМО - 6 дек. Утром в четверг на Московской кольцевой автодороге образовался затор протяженностью почти 20 километров, говорится в сообщении пресс-службы сервиса «Яндекс.Пробки».

«В Москве наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. МКАД внешняя сторона, от Ярославского шоссе до Ленинградского шоссе. Длина пробки — 19,2 километра», - говорится в сообщении.

Ранее из-за снегопада транспортный комплекс Москвы призвал автомобилистов пересесть с личных машин на городской транспорт. По прогнозам синоптиков, снег будет идти весь день. Подвижной состав «Мосгортранса», метро и МЦК готовы к работе во время непогоды.