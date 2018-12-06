РИАМО - 6 дек. Катки с натуральным и искусственным льдом будут работать в 23 московских парках, в 12 из них можно будет покататься бесплатно, в том числе в парках «Сокольники» и «Фили», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Этой зимой покататься на коньках можно будет в 23 парках столичного департамента культуры. Большая часть катков с искусственным льдом уже начала работать, готовить площадки с натуральным покрытием начнут в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Сейчас выйти на лед можно в «Сокольниках», а также в парке Горького, Таганском, Гончаровском и еще в 13 парках. Первые площадки с натуральным покрытием появятся на следующей неделе. Они откроются в Измайловском и Перовском парке, а также в саду «Эрмитаж». Там уже начали заливать лед. До конца декабря в парках Москвы заработают еще 15 катков с натуральным покрытием.

«В нынешнем ледовом сезоне столичные парки приготовили сюрпризы для любителей катания на коньках. Так, каток в парке Горького превратился в фабрику с неоновым конвейером и десятиметровой дымовой трубой. В прокат там можно взять коньки с подсветкой и неоновыми шнурками, которые переливаются в темноте. В саду имени Баумана впервые открылся «КиноКаток». Для посетителей установили медиаэкран, который будет показывать добрые фильмы и комедии в течение всей зимы», - сказал сотрудник пресс-службы «Мосгорпарка».

Он добавил, что изюминкой Перовского парка стал «КотКаток». Для посетителей в прокате предлагают коньки с изображением кошек и кошачью маску. На входном билете также изображены котята. Своим названием каток обязан бездомной кошке. Этой осенью животное с котятами приютили в администрации парка.

В общей сложности в парках столицы откроется 41 каток с искусственным и натуральным льдом. Бесплатно можно будет покататься в 12 парках на 14 катках. Кроме того, в 15 парках москвичи и гости столицы смогут записаться в школы фигурного катания. Там пройдут мастер-классы под руководством профессиональных фигуристов.

«В этом году горожане смогут составить рейтинг лучших катков с искусственным льдом в парках Москвы. Онлайн-голосование запустили в проекте «Активный гражданин». На выбор предложено 17 парков, где открыты площадки с искусственным покрытием. Отдать свой голос можно только за один парк», - добавляется в материале.

Всего в столице 1431 каток с искусственным и натуральным льдом, их общая площадь — 1173,9 тысячи квадратных метров. Среди них есть как крытые, так и открытые площадки. Если катки с искусственным покрытием уже принимают посетителей, то выйти на настоящий лед можно будет только после того, как в столицу придут устойчивые морозы.

Кроме того, на многих катках можно взять экипировку напрокат, переодеться в теплой раздевалке, воспользоваться камерой хранения и перекусить. Кроме того, площадки освещены, на них есть пункты охраны и медкабинеты.

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