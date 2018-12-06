РИАМО - 6 дек. Во время реставрации Московской межевой канцелярии в Хохловском переулке, которая началась в сентябре 2018 года, внутри и снаружи здания нашли уникальные элементы декора XVII века, сообщается на сайте мэра столицы.

«Реставрация Московской межевой канцелярии в Хохловском переулке, стартовавшая в сентябре этого года, принесла первые открытия. В главном доме городской дворянской усадьбы, где с 1802 по 1917 год располагалось казенное учреждение, реставраторам удалось обнаружить декор XVII века. Уникальные элементы располагаются как внутри, так и снаружи здания», - говорится в сообщении.

Руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что в основе памятника лежат палаты XVII века. Это был двухэтажный дом с высокими сводами и богатыми наличниками из тесаного кирпича.

«Сняв обшивку и штукатурку со стен, реставраторы обнаружили следы сводов. В одном из помещений также нашли печуру, которая использовалась в сводчатых платах для хранения. Печура была заложена кирпичами. Специалисты разобрали кладку и в дальнейшем намерены вписать ее в интерьер помещения вместе с частью свода», — добавил Емельянов.

Специалисты также установили, что окна здания канцелярии были прорублены в простенках древних палат, а первоначальные проемы были заложены. Благодаря этому в стенах над первым и вторым этажами частично сохранились карнизы. Кроме того, при перестройке здания декоративные элементы, срубленные с фасада, попадали в закладки проемов. В частности, в стенах был найден тесаный кирпич с украшениями в виде косичек, ромбов и другими узорами.

По словам Емельянов, в ходе дальнейшей реставрации фасад здания Московской межевой канцелярии образца XIX века будет сохранен, но при этом специалисты законсервируют часть элементов, датируемых XVII веком.

«Мы воссоздадим два окна на первом этаже, а также наличники и пилястры в виде трех полуколонн на втором. К сожалению, объем сохранившихся элементов не позволяет целиком вернуть зданию тот облик, который оно имело в XVII веке, но характерные фрагменты мы можем продемонстрировать», — уточнил глава ведомства.

На данный момент в здании выполнено укрепление и инъектирование стен и фундамента. В будущем там заменят и укрепят деревянные конструкции кровли и перекрытий. Все работы ведутся по программе «1 рубль за 1 квадратный метр». Инвестор и арендатор, который определился в ходе торгов, взял на себя обязательство восстановить исторический облик объекта культурного наследия в течение пяти лет — до 2023 года.

Главный дом дворянской усадьбы в Хохловском переулке с 2017 года является объектом культурного наследия регионального значения.

«Сохранение и реставрация памятников архитектуры в Москве — одно из приоритетных направлений в работе департамента культурного наследия. Зачастую во время восстановительных работ специалисты обнаруживают интересные находки, которые долгое время считались утраченными», - заключается в материале.