РИАМО - 6 дек. На территории поселения Кокошкино Новомосковского округа Москвы ввели режим карантина в связи с выявлением случая заболевания домашнего животного бешенством, до 4 февраля в поселении нельзя проводить выставки животных, а также продавать питомцев, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В поселении Кокошкино Новомосковского округа столицы ввели карантин из-за случая заболевания бешенством домашнего животного. Соответствующее распоряжение было подписано 4 декабря», - говорится в сообщении.

Теперь в течение двух месяцев на территории поселения запрещено проводить выставки кошек и собак, торговать домашними животными и вывозить их за пределы района.

О том, как получить ветеринарную помощь, можно узнать на сайте mos.ru. Здесь также есть информация о том, куда следует сообщить о диких или бездомных животных.

«Привить домашних питомцев от бешенства теперь можно не только в стационарных учреждениях: комитет ветеринарии Москвы организовал в городе временные прививочные пункты, в которых все желающие могут вакцинировать своих животных от бешенства», - добавляется в материале.

Кроме того, в распоряжении специалистов, которые работают в мобильных пунктах, — 10 машин ветеринарной помощи, оснащенных необходимым оборудованием. Прививочные пункты будут работать в том числе в районах ТиНАО, удаленных от стационарных ветеринарных учреждений.

При необходимости ветеринары также проконсультируют всех желающих по вопросам ухода за питомцами и расскажут, как выявить и предотвратить заболевания, которыми можно заразиться от домашних животных.

Получить неотложную ветеринарную помощь и консультацию по вопросам профилактики бешенства можно круглосуточно по телефону: +7 (495) 612-04-25.