РИАМО - 6 дек. Из-за снегопада столичным автомобилистам следует отказаться от поездок на личных машинах в пользу городского транспорта, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

В столице идет снег. По прогнозам синоптиков, осадки сохранятся в течение дня. В такую погоду ухудшается видимость, что влечет за собой рост числа дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

«Пожалуйста, пользуйтесь городским транспортом. Весь подвижной состав «Мосгортранса», метро и МЦК готовы к работе во время снегопада», - отмечается в материале.

Если же невозможно оставить машину, то следует помнить о соблюдении скоростного режима и дистанции, резких маневров совершать нельзя.