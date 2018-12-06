РИАМО - 6 дек. Жители и гости столицы смогут отправиться на новогодние экскурсии в Московскую область в специальных поездах, которые будут курсировать от Курского, Казанского, Савеловского, Ярославского вокзалов с 15 декабря, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) запускает новогодние электрички — «Зимние экспрессы». На составах (всего их будет восемь) москвичи и гости столицы смогут поехать на экскурсии в города Подмосковья. Поезда начнут отправляться с Курского, Казанского, Савеловского, Ярославского вокзалов столицы с 15 декабря», - говорится в сообщении.

В пресс-службе ЦППК отметили, что «Зимние экспрессы» будут перевозить экскурсионные группы в Истру, Дмитров, Сергиев Посад, Коломну и Волоколамск. Участники узнают историю этих древних городов, увидят их главные достопримечательности, а также побывают на разных предприятиях по изготовлению сладостей и сувениров.

«Пользуясь «Зимними экспрессами», туристы смогут спланировать время путешествия и избежать возможных дорожных затруднений», — добавили в пресс-службе ЦППК.

Например, участники тура «Зимний экспресс» в Игрушечное царство. Сергиев Посад» посетят Троице-Сергиеву лавру, входящую в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а также Музей игрушки, где собрана коллекция старинных и современных экспонатов. Во время мастер-класса гости узнают секреты росписи игрушек.

Кроме того, в Дмитрове экскурсанты прогуляются по территории Дмитровского кремля, в музеях которого увидят уникальные коллекции мебели, фарфора, тканей, а также рукописные книги XV–XVI веков.

Помимо этого, горожане смогут отправиться в один из старейших городов Московской области — Коломну. В экскурсию «Зимний экспресс» в Коломну. Подмосковный Арбат» входит посещение Музея-фабрики пастилы, Музея мыла и Музея меда. Участников научат готовить душистое мыло или печь крендель.

«Экспрессы будут перевозить туристов с 15 декабря по 28 февраля. Количество экскурсий зависит от числа участников. Поездки рассчитаны на один-два дня. Кроме того, путешественников будет сопровождать профессиональный гид», - уточняется в материале.

Ознакомиться с подробной программой и зарегистрироваться на экскурсию можно на сайте ЦППК. Полное расписание будет опубликовано до 15 декабря.

ЦППК регулярно организовывает туры на электричках по городам Подмосковья. Чаще всего поезда перевозят экскурсионные группы из Москвы в Дмитров и Рязань. Получить информацию о ближайших турах можно на сайте.

Помимо этого, компания разрабатывает аудиогиды по маршрутам движения пригородных поездов, таким, например, как Москва — Можайск, Москва — Ожерелье, Москва — Рязань, Дмитров — Дубна и Москва — Коломна. Скачать аудиогиды можно бесплатно с помощью QR-кода, размещенного на стикерах в поездах, а также на сайте ЦППК. Аудиоэкскурсии доступны на русском и английском языках. Всего на данный момент компания выпустила 46 аудиогидов, из них 13 — на английском языке.

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